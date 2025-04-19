«Уильямс» стал первой командой Ф-1, направившей работу аэротрубы на болид-2026 — The Race

Британская команда «Уильямс» стала первым коллективом Формулы-1, отказавшимся от работы болида 2025 года в аэротрубе ради развития машины 2026 года, сообщило издание The Race.

«Выяснилось, что в «Уильямсе» уже полностью перешли на развитие FW48 следующего года, так что в этом году на автомобилях Алекса Албона и Карлоса Сайнса появятся только те разработки, которые уже были одобрены или могут быть реализованы за пределами аэродинамической трубы», — говорится в статье издания.

Ранее испанский гонщик коллектива Карлос Сайнс отреагировал на пятый результат во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии.