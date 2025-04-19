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Ферстаппен — о шансах на титул в 2025-м: просто пилотирую, остальное не в моей власти

Ферстаппен — о шансах на титул в 2025-м: просто пилотирую, остальное не в моей власти
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Я не думаю о титуле. Просто провожу гонку за гонкой. Как я уже сказал, надеюсь, что это будет лучше, чем в Бахрейне. Если мы сможем занять промежуточное положение между первыми двумя командами, я думаю, уже сможем быть довольны этим и просто двигаться дальше. Остальное в любом случае не в моей власти. На данный момент мы не самые быстрые.

Естественно, бороться за чемпионство очень сложно. Но это всё ещё очень долгий путь. Я имею в виду, что в прошлом году мы принимали участие в пятой гонке примерно в это же время, и всё выглядело великолепно — а потом мы все знаем, как закончился сезон. Так что да, надеюсь, что мы всё ещё можем что-то улучшить, и посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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