Ваулз — о прекращении развития болида-2025: не руководствуемся краткосрочными целями

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз объяснил, почему в коллективе решили прекратить использовать аэротрубу для болида FW47 2025 года.

«Объяснить инвесторам прекращение развития болида-2025 было несложно. Если бы пришлось, я бы сам вывез машину из аэродинамической трубы. Но в этом не было необходимости. Если вы хотите победить, есть только один способ сделать это, и вы не можете застрять в настоящем моменте. Вот так всё было совершенно просто.

Мы были в затруднительном положении, потому что на протяжении последних 20 лет были ориентированы на краткосрочную перспективу. Отчасти это было обусловлено финансами, отчасти другими факторами, но вы не можете просто гоняться, здесь должны быть инвестиции. И чтобы было понятно, вложения рассчитаны примерно на пять лет вперёд, чтобы занять правильную позицию для скачка [вперёд].

Так что это было совсем не сложно объяснить инвесторам необходимость приоритетного развития болида-2026, потому что одна из причин, по которой я присоединился к этой организации, заключается в том, что у нас с самого начала была довольно откровенная дискуссия о том, что возвращение в лидеры займёт так много времени, потребует такого объёма инвестиций, и мы не можем руководствоваться краткосрочными соображениями. Это было полностью согласовано с самого начала», — приводит слова Ваулза издание The Race.