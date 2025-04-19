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Номинантка «Грэмми» Дженнифер Лопес посетила боксы «Феррари» на этапе Формулы-1 в Джидде

Номинантка «Грэмми» Дженнифер Лопес посетила боксы «Феррари» на этапе Формулы-1 в Джидде
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55-летняя американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес посетила боксы итальянской команды Формулы-1 «Феррари» на пятом этапе сезона 2025 года — Гран-при Саудовской Аравии.

Фото: ferrari.com

Дженнифер впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl. В 1993 году решила стать актрисой и получила роль в фильме «Селена», за который была номинирована на «Золотой глобус». На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On the 6, которому предшествовал сингл If You Had My Love, занявший первое место в шести странах.

Фото: ferrari.com

На первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли третье и восьмое место соответственно.

Фото: ferrari.com

Во второй практике Леклер показал четвёртое время, а Льюис — 13-е.

Фото: ferrari.com

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