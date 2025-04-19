«Вода повсюду». У Хаджара на тренировке ГП Саудовской Аравии сломалась система подачи воды
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар столкнулся с необычной проблемой в ходе третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии, которая проходит в эти минуты на трассе в Джидде. У Хаджара возникла поломка с системой подачи питьевой воды.
«Нам нужно отключить систему подачи питьевой воды. У меня вода повсюду в шлеме», — пожаловался по радио Исак Хаджар.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 3
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.489
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.024
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.627
Первое место в общем зачёте пилотов после трёх Гран-при занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на счету которого 77 очков. На второй позиции его напарник Оскар Пиастри, в активе которого на три балла меньше (74), топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (69).
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии.
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