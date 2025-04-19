«Вода повсюду». У Хаджара на тренировке ГП Саудовской Аравии сломалась система подачи воды

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар столкнулся с необычной проблемой в ходе третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии, которая проходит в эти минуты на трассе в Джидде. У Хаджара возникла поломка с системой подачи питьевой воды.

«Нам нужно отключить систему подачи питьевой воды. У меня вода повсюду в шлеме», — пожаловался по радио Исак Хаджар.

Первое место в общем зачёте пилотов после трёх Гран-при занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на счету которого 77 очков. На второй позиции его напарник Оскар Пиастри, в активе которого на три балла меньше (74), топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (69).

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии.