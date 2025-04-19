В Mercedes-Benz создали арт-кар в стиле «Принцессы рэпа»

Компания Mercedes-Benz представила уникальный арт-кар, созданный в сотрудничестве с американской исполнительницей Ice Spice, которой принадлежит линейка украшений под маркой «Принцесса рэпа».

Ice Spice и созданный с её участием арт-кар Фото: Mercedes-Benz

Арт-кар представляет собой электрический Mercedes-Benz CLA, представленный в середине марта. Этот автомобиль — первый в серии Class of Creators, в будущем планируются коллаборации с шведским дизайнером Густавом Вестманом, а также KidSuper, League of Legends и Hot Wheels.

Арт-кар Mercedes-Benz CLA от Ice Spice Фото: Mercedes-Benz

Согласно пресс-релизу Mercedes-Benz, арт-кар от Ice Spice, выполненный в стиле расплавленного хрома с инкрустированными бриллиантами, сочетает ДНК немецкой марки с неповторимым почерком исполнительницы. Вскоре также планируется презентация коллекции одежды в схожем стиле.