Норрис — лучший в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — 4-й

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии. Второй результат по итогам сессии достался его напарнику Оскару Пиастри, третьим стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.
Действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булл» показал четвёртый результат. Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался 12-м.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:27.489
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.024
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.627
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.845
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.883
6. Александер Албон («Уильямс») +0.900
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.081
8. Пьер Гасли («Альпин») +1.136
9. Юки Цунода («Ред Булл») +1.181
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.190
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.280
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.291
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.372
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.399
15. Джек Дуэн («Альпин») +1.409
16. Оливер Берман («Хаас») +1.500
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.731
18. Эстебан Окон («Хаас») +1.847
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.921
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.989.