Норрис — лучший в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — 4-й

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время в третьей тренировке Гран-при Саудовской Аравии. Второй результат по итогам сессии достался его напарнику Оскару Пиастри, третьим стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.

Действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булл» показал четвёртый результат. Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался 12-м.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:27.489

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.024

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.627

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.845

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.883

6. Александер Албон («Уильямс») +0.900

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.081

8. Пьер Гасли («Альпин») +1.136

9. Юки Цунода («Ред Булл») +1.181

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.190

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.280

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.291

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.372

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.399

15. Джек Дуэн («Альпин») +1.409

16. Оливер Берман («Хаас») +1.500

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.731

18. Эстебан Окон («Хаас») +1.847

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.921

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.989.