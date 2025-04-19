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Расселл: почему «Мерседес» хочет подписать Ферстаппена? Он лучший пилот на данный момент

Расселл: почему «Мерседес» хочет подписать Ферстаппена? Он лучший пилот на данный момент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал слухи о возможном переходе четырёхкратного и действующего чемпиона Макса Ферстаппена в состав команды.

«Почему они хотят подписать Макса? Всё просто, он лучший гонщик на данный момент. Он четырёхкратный чемпион мира. Это не против меня или Кими. В каждой команде по два пилота, а Ферстаппен — один человек.

Новый контракт? Слухи никогда не бывают надёжными, не так ли? Думаю, некоторые разговоры достаточно близки к реальности, но мы обычно не обсуждаем контракты до мая или июня», — приводит слова Джорджа Расселла GrandPrix.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» по окончании сезона-2025 и переходе в другую команду. Среди главных фаворитов в борьбе за Макса называют «Мерседес» и «Астон Мартин».

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