Два Bugatti Chiron сразились в дрэг-битве. Их суммарная мощность — 3100 л. с.

Два гиперкара Bugatti Chiron сразились в дрэг-битве на трассе в районе Тилал Свайхан в Объединённых Арабских Эмиратах. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале carwow.

В гонках принимали участие различные модификации Bugatti Chiron — Super Sport и Pur Sport. Обе оснащены двигателями W16 с четырьмя турбинами, но Super Sport обладает мощностью 1600 лошадиных сил, тогда как Pur Sport развивает 1500. При этом последняя чуть легче — 1945 кг против 1995.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

В первом заезде на четверть мили быстрее была Bugatti Chiron Super Sport, однако во второй гонке Pur Sport удалось взять реванш и проехать дистанцию за 9,4 секунды, на 0,3 секунды быстрее соперника.

Затем состоялась гонка на полмили со стартом с хода, и в ней быстрее оказалась Bugatti Chiron Super Sport.