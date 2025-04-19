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Эксперт назвал одну из главных проблем Норриса на старте сезона

Эксперт назвал одну из главных проблем Норриса на старте сезона
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл объяснил причины проблем пилота «Макларена» Ландо Норриса на старте сезона.

«Эта подвеска слишком умная, она аэродинамически эффективна. Но она немного убивает обратную связь от передней оси. Ландо действительно страдает, ему очень сложно приспособиться к изменениям. Он говорит о том, что с машиной что-то не так, но он пока не нашёл конкретного объяснения проблемам.

Пиастри, который выиграл две гонки из четырёх, демонстрирует отличную форму. Он лидировал уже 107 кругов, Ландо — 56. Цифры очень показательны. Пиастри был уверен во все ключевые моменты, он выступает как лидер. Победить Ландо на пике формы практически невозможно, однако сейчас он чувствует себя некомфортно», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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