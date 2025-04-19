«Ред Булл» проведёт частные тесты для Цуноды с машиной 2023 года после этапа в Джидде

Команда Формулы-1 «Ред Булл» организовала частные тесты с участием японского гонщика Юки Цуноды на трассе в Сильверстоуне, сообщает The Race.

Цунода будет пилотировать болид «Ред Булл» 2023 года между этапами в Саудовской Аравии и Майами. Ожидается, что эти тесты должны помочь пилоту в том, чтобы разобраться с поведением машины RB21.

При этом в команде очень довольны работой Цуноды, он показывает приличный прогресс и демонстрирует хорошую обратную техническую связь.

Ожидается, что частные тесты Цуноды «Ред Булл» проведёт 23 апреля.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Цуноде ужалось набрать первые в сезоне очки для второй машины «Ред Булл».