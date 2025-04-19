«Не флиртую на улице, если счастлив в отношениях». Вольф — о переговорах с Ферстаппеном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу возможного перехода нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в команду.

«Я не флиртую на улице, если я счастлив в отношениях. Я не мог бы желать ничего лучшего, я не разговаривал с Ферстаппеном, мы продолжаем идти прежним путём. Джордж отлично справляется со своей работой. Ранее его недооценивали, но вы можете видеть, что он отлично справляется, он выкладывается и у него всё отлично», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

Напомним, после Гран-при Бахрейна, где Макс был шестым, участились разговоры о его возможном уходе из австрийской команды. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко даже высказал мнение, что, если гоночный коллектив продолжит выступать так же плохо, Ферстаппен может воспользоваться правом на досрочный разрыв соглашения.