Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл побил антирекорд Формулы-1. Канадский гонщик в 75-й раз за карьеру не смог пройти во второй сегмент квалификации на этапе Гран-при Саудовской Аравии. По итогам первого сегмента квалификации Стролл стал 16-м.

Таким образом, Стролл сумел перебить достижение Кевина Магнуссена, который за карьеру 74 раза не выходил из первого сегмента квалификации.

Первое место в общем зачёте пилотов после трёх Гран-при занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на счету которого 77 очков. На второй позиции его напарник Оскар Пиастри, в активе которого на три балла меньше (74), топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (69).

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Саудовской Аравии.