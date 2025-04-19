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Лэнс Стролл побил антирекорд Формулы-1

Лэнс Стролл побил антирекорд Формулы-1
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл побил антирекорд Формулы-1. Канадский гонщик в 75-й раз за карьеру не смог пройти во второй сегмент квалификации на этапе Гран-при Саудовской Аравии. По итогам первого сегмента квалификации Стролл стал 16-м.

Таким образом, Стролл сумел перебить достижение Кевина Магнуссена, который за карьеру 74 раза не выходил из первого сегмента квалификации.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

Первое место в общем зачёте пилотов после трёх Гран-при занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, на счету которого 77 очков. На второй позиции его напарник Оскар Пиастри, в активе которого на три балла меньше (74), топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (69).

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

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