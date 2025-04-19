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Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал поул на Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Я счастлив, если честно, не ожидал быть на поуле после третьей тренировки, учитывая, как они были быстры. Но мы внесли некоторые изменения, машиной стало приятнее управлять, сцепление вернулось. Собрать квалификационный круг здесь непросто — стены очень близко.

Первое место — это, разумеется, лучшая позиция для старта гонки. Будет непросто удержать соперников позади, но мы постараемся. Квалификация прошла гораздо лучше, чем в Бахрейне. Посмотрим, что нам удастся в гонке», — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации.

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