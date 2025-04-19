«Немного трясёт». Пиастри высказался о втором месте в квалификации в Саудовской Аравии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Я не так много оставил на трассе. В первой части нужно было догонять, а последний круг — это более или менее то, на что мы способны. Завтра нам будет за что побороться, у нас хороший темп.

На этой трассе, если немного выпасть из ритма, трудно вновь его поймать. Но это одна из лучших трасс, на которой мы выступаем, от адреналина даже немного трясёт. Думаю, нас завтра ждёт хорошая гонка», — сказал Пиастри в интервью после квалификации.

Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».