Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Немного трясёт». Пиастри высказался о втором месте в квалификации в Саудовской Аравии

«Немного трясёт». Пиастри высказался о втором месте в квалификации в Саудовской Аравии
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Я не так много оставил на трассе. В первой части нужно было догонять, а последний круг — это более или менее то, на что мы способны. Завтра нам будет за что побороться, у нас хороший темп.

На этой трассе, если немного выпасть из ритма, трудно вновь его поймать. Но это одна из лучших трасс, на которой мы выступаем, от адреналина даже немного трясёт. Думаю, нас завтра ждёт хорошая гонка», — сказал Пиастри в интервью после квалификации.

Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Материалы по теме
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android