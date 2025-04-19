Джордж Расселл: третье место — наш максимум
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третье место по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113
«Если честно, перед квалификацией я был бы рад третьему месту, но уже в процессе хотелось большего. Если быть реалистами, то третье место — это наш максимум. Макс опять потрясающе сработал — поздравляю его. Сессия была непростой — особенно из-за красных флагов. У нас в конце был только один круг, интересно, что «Ред Булл» сделали два круга», — сказал Расселл в интервью после квалификации.
Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Комментарии
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