Джордж Расселл: третье место — наш максимум

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третье место по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Если честно, перед квалификацией я был бы рад третьему месту, но уже в процессе хотелось большего. Если быть реалистами, то третье место — это наш максимум. Макс опять потрясающе сработал — поздравляю его. Сессия была непростой — особенно из-за красных флагов. У нас в конце был только один круг, интересно, что «Ред Булл» сделали два круга», — сказал Расселл в интервью после квалификации.

Напомним, поул по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.