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Зак Браун рассказал о плане для Норриса на гонку после аварии в квалификации

Зак Браун рассказал о плане для Норриса на гонку после аварии в квалификации
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал неудачу Ландо Норриса в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Нам нужно просто сосредоточиться на гонке. Думаю, это будет гонка с одним пит-стопом. Но здесь высока вероятность появления машины безопасности. Так что мы просто сфокусируемся на гонке, сделаем всё возможное и посмотрим, сможем ли мы продвинуть Ландо повыше в протоколе. Он определённо будет быстрее, чем его квалификационная позиция», — приводит слова Зака Брауна Sky Sports.

Напомним, Норрис налетел на поребрик, потерял машину и левой частью болида врезался в стену. На этом борьба за поул для британца и лидера чемпионата окончена, он так и не успел поставить быстрый круг и почти наверняка останется 10-м.

Поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду ему составил напарник Норриса Оскар Пиастри.

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