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Ферстаппен рассказал, как идея гоночного инженера помогла ему выиграть поул в Джидде

Ферстаппен рассказал, как идея гоночного инженера помогла ему выиграть поул в Джидде
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о стратегии, которую ему предложил его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе в концовке квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Вы всегда пытаетесь найти правильные настройки задолго до квалификации, чтобы найти идеальный баланс. Мы перепробовали множество направлений в настройках в этот уикенд, и, думаю, смогли выбрать верные перед квалификацией. Остальное — просто тонкая настройка деталей.

Мы учимся. Мы пытаемся лучше понять нашу машину, потому что в этом году она действительно была немного более непредсказуемой, чем нам бы хотелось. Хорошо, что мы смогли добиться успеха.

После аварии было очевидно, что нужно изменить свой подход. Я не был уверен, что до конца делать. И в итоге Джанпьеро Ламбьязе сказал: «Давайте заправим его на два круга, чтобы пройти первый круг на использованных шинах, а затем перейти на свежие».

Когда у тебя немного больше топлива, ты едешь чуть медленнее, и, думаю, это было верным решением в конце концов. По крайней мере, с точки зрения ощущений от машины и с точки зрения поиска пределов возможностей», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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