Льюис Хэмилтон: надеюсь ли я, что гонка будет лучше? Скорее молюсь

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Для меня это была сложная квалификация, как и всегда. Я был буквально нигде в этот уикенд. Почти в каждой сессии я был в районе 13-й позиции, так что я рад, что смог попасть в третий сегмент и стать седьмым. Не самый впечатляющий последний круг, но я прогрессировал все выходные. Мне нужен был круг лучше в конце, но я просто благодарен, что оказался здесь. У нас есть время.

Надеюсь ли я, что гонка будет лучше? Скорее молюсь. Мне очень сложно стать единым целым с машиной на одном круге. Но мы не сдаёмся. Мы продолжаем атаковать и пробовать, у нас потрясающая поддержка, так что нужно просто работать», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.