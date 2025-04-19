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Норрис не рассчитывает подняться выше пятого места после аварии в квалификации в Джидде

Норрис не рассчитывает подняться выше пятого места после аварии в квалификации в Джидде
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своей аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии и поделился мыслями о предстоящей гонке.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Я очень разочарован сегодняшним днём. Я знаю, что нужно дождаться воскресенья, я поговорю с инженерами, и мы посмотрим, что мы сможем сделать завтра. Мы знаем, что наша машина хороша и быстра. Но нам потребуется немного удачи. Здесь очень сложно, практически невозможно обгонять, так что я не жду какой-то магии.

Но у нас хорошая машина. Если мы сможем пробиться в первую пятёрку или шестёрку, я буду счастлив. Наш темп был явно не намного лучше, чем у Макса. Даже Джордж не так уж и далеко, так что, думаю, приблизиться к ним не очень реально, но попытаться попасть в топ-5, вероятно, наша цель», — приводит слова Норриса RaceFans.

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