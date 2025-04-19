Хельмут Марко: после аварии Норриса поняли, что поул возможен

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о поуле Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Думаю, «Макларен» сильно блефовал этим утром с очень малым количеством топлива на борту. Мы поменяли настройки для квалификации, а Макс проехал невероятный круг. Он потерял немного времени на втором секторе, но последний поворот был невероятным.

Чем прохладнее становится, тем лучше наша машина. Но мы выбрали верные настройки. Блеф «Макларена» сильно раздражал нас всех, но, после того, как Норрис врезался в стену, мы поняли, что поул возможен», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.