Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко: после аварии Норриса поняли, что поул возможен

Хельмут Марко: после аварии Норриса поняли, что поул возможен
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о поуле Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Думаю, «Макларен» сильно блефовал этим утром с очень малым количеством топлива на борту. Мы поменяли настройки для квалификации, а Макс проехал невероятный круг. Он потерял немного времени на втором секторе, но последний поворот был невероятным.

Чем прохладнее становится, тем лучше наша машина. Но мы выбрали верные настройки. Блеф «Макларена» сильно раздражал нас всех, но, после того, как Норрис врезался в стену, мы поняли, что поул возможен», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Материалы по теме
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android