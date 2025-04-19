Леклер: новинки должны были помочь, но отставание осталось прежним

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, в которой он показал четвёртый результат.

«Я недоволен и разочарован. Я стал четвёртым в квалификации, в которой выложился на полную, круг был хорош. Но нам не хватает скорости. У меня либо сильная избыточная поворачиваемость, либо сильная недостаточная поворачиваемость. В конечном итоге у меня нет достаточного сцепления с дорогой, чтобы добиться того, чего добиваются лидеры.

Думаю, я нашёл баланс в машине, то, что соответствует моему стилю пилотирования. В последних трёх квалификациях мне удалось максимально раскрыть потенциал машины, но этого точно недостаточно, чтобы получить то, чего я хочу.

Мы ждали подобного отставания с начала сезона. Однако я немного разочарован, потому что у нас было несколько новинок, которые, как я думаю, должны были помочь здесь. Однако разрыв остался прежним», — приводит слова Шарля Леклера The Race.