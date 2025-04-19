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Леклер: новинки должны были помочь, но отставание осталось прежним

Леклер: новинки должны были помочь, но отставание осталось прежним
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, в которой он показал четвёртый результат.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Я недоволен и разочарован. Я стал четвёртым в квалификации, в которой выложился на полную, круг был хорош. Но нам не хватает скорости. У меня либо сильная избыточная поворачиваемость, либо сильная недостаточная поворачиваемость. В конечном итоге у меня нет достаточного сцепления с дорогой, чтобы добиться того, чего добиваются лидеры.

Думаю, я нашёл баланс в машине, то, что соответствует моему стилю пилотирования. В последних трёх квалификациях мне удалось максимально раскрыть потенциал машины, но этого точно недостаточно, чтобы получить то, чего я хочу.

Мы ждали подобного отставания с начала сезона. Однако я немного разочарован, потому что у нас было несколько новинок, которые, как я думаю, должны были помочь здесь. Однако разрыв остался прежним», — приводит слова Шарля Леклера The Race.

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