Норрис: не искал пределы, просто ошибся

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своей аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Дело не в пределах трассы. Я не знаю. Не смотрел повтор. Просто ошибся. До этого момента уикенд складывался хорошо. Я разочарован, потому что подвёл команду. Могу лишь надеяться на хорошую гонку завтра», — приводит слова Ландо Норриса Canal+.

Напомним, Норрис налетел на поребрик, потерял машину и левой частью болида врезался в стену. На этом борьба за поул для британца и лидера чемпионата окончена, он так и не успел поставить быстрый круг и почти наверняка останется 10-м.

Поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду ему составил напарник Норриса Оскар Пиастри.