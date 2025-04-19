Норрис: не искал пределы, просто ошибся
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своей аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113
«Дело не в пределах трассы. Я не знаю. Не смотрел повтор. Просто ошибся. До этого момента уикенд складывался хорошо. Я разочарован, потому что подвёл команду. Могу лишь надеяться на хорошую гонку завтра», — приводит слова Ландо Норриса Canal+.
Напомним, Норрис налетел на поребрик, потерял машину и левой частью болида врезался в стену. На этом борьба за поул для британца и лидера чемпионата окончена, он так и не успел поставить быстрый круг и почти наверняка останется 10-м.
Поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду ему составил напарник Норриса Оскар Пиастри.
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