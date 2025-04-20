Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Трансплантация мозга». Хэмилтон ответил, что поможет ему в адаптации к машине «Феррари»

«Трансплантация мозга». Хэмилтон ответил, что поможет ему в адаптации к машине «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации к болиду SF-25 итальянской команды.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Если сказать упрощённо, то мне не комфортно в машине, я не чувствую этого. Что нужно, чтобы освоить болид? Трансплантация мозга», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации занял седьмую позицию и будет стартовать с четвёртого ряда стартового поля. Поул по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Напарник Хэмилтона Шарль Леклер по итогам квалификации стал четвёртым.

Материалы по теме
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android