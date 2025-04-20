«Трансплантация мозга». Хэмилтон ответил, что поможет ему в адаптации к машине «Феррари»

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации к болиду SF-25 итальянской команды.

«Если сказать упрощённо, то мне не комфортно в машине, я не чувствую этого. Что нужно, чтобы освоить болид? Трансплантация мозга», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации занял седьмую позицию и будет стартовать с четвёртого ряда стартового поля. Поул по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Напарник Хэмилтона Шарль Леклер по итогам квалификации стал четвёртым.