«Трансплантация мозга». Хэмилтон ответил, что поможет ему в адаптации к машине «Феррари»
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Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации к болиду SF-25 итальянской команды.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113
«Если сказать упрощённо, то мне не комфортно в машине, я не чувствую этого. Что нужно, чтобы освоить болид? Трансплантация мозга», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.
Напомним, Хэмилтон по итогам квалификации занял седьмую позицию и будет стартовать с четвёртого ряда стартового поля. Поул по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Напарник Хэмилтона Шарль Леклер по итогам квалификации стал четвёртым.
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