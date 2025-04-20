«Это «Макларен» так поддаётся?» Хорнер прокомментировал квалификацию в Джидде

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о поул-позиции Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
«После третьей тренировки речь шла только о борьбе за третье место. После этого Макс стал лучшим в первом сегменте, я подумал: «Погодите, это «Макларен» так поддаётся?» Во втором сегменте мы снова оказались там. В третьем Ландо попал в неприятную аварию.
Мы выбрали вариант с двумя попытками. Из-за этого на нас обрушилось давление — любая ошибка могла привести к потере оставшегося запаса времени. Я под впечатлением от того, как справилась команда. Во время первой попытки у Макса было на шесть или семь килограммов больше топлива – и он проехал быстрейший круг, оказав давление на остальных пилотов.
Финальный круг Макса вышел выдающимся. Этот поул — настоящая награда. И было приятно видеть Юки в третьем сегменте», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
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