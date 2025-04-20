Обнародована предварительная стартовая решётка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Никто из пилотов не был оштрафован, однако не исключено, что в воскресенье кто-то может стартовать с пит-лейна после внесения изменений в настройки.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Предварительная стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Юки Цунода («Ред Булл»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Александр Албон («Уильямс»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

15. Оливер Берман («Хаас»)

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).