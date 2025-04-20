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Бортолето объяснил, почему его развернуло в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Бортолето объяснил, почему его развернуло в квалификации Гран-при Саудовской Аравии
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Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о последней позиции и своей ошибке в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Спасибо огромное команде за их упорный труд, им пришлось менять для меня шасси, и они успели подготовить машину к субботе. Моя первая попытка была неплохой, но на второй я зацепил какой-то пластиковый пакет, из-за чего пришлось вернуться в боксы, чтобы механики его убрали. А в третьей попытке я был излишне оптимистичен, когда пользовался слипстримом позади машины Макса Ферстаппена. Я промазал с точкой торможения, и в итоге меня развернуло.

Мы пытаемся атаковать на пределе постоянно, делаем всё, чтобы пробиться во вторую сессию, но я допустил ошибку, так что сегодня отработал не лучшим образом. Не помог делу и пропуск вчерашней тренировки», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.

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