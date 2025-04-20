Юки Цунода: когда я атакую, машина «Ред Булл» ведёт себя непредсказуемо

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Было неплохо закончить субботу восьмой позицией. Мои поздравления Максу, он проехал классный круг и завоевал поул. Но я на своей решающей попытке был неаккуратен. Должен сказать, что я ожидал добиться большего. Но я продолжаю процесс обучения, есть ощущение, что, когда я атакую, машина ведёт себя непредсказуемо. Собрать всё вместе на этой трассе очень сложно. Я разочарован, что в финале квалификации, когда важно всё собрать воедино, мне это не удаётся. Но хорошо то, что мы снова смогли добраться до третьего сегмента.

Мне пока не хватает опыта, чтобы избегать сложностей, но это только моя третья гонка в команде. Но мы хотим достичь большего, надеюсь, что гонку мы проведём стабильнее, тем более наши настройки в большей степени рассчитаны на длинные серии кругов, а не на квалификацию. Но завтра я приложу все усилия, чтобы обгонять соперников на трассе и заработать так много очков, как это возможно», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.