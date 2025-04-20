Антонелли считает, что ошибка лишила его четвёртой позиции в квалификации в Джидде

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Квалификация была очень напряжённой. Я продолжал набирать скорость, сессия сложилась хорошо. В первом сегменте на первом круге я допустил блокировку, так что мне пришлось использовать два комплекта, чтобы пройти во второй сегмент. Это было не идеально, но мы смогли пройти в финал. В любом случае из-за красных флагов вся борьба всё равно свелась к единственной попытке.

Нужно посмотреть повтор быстрого круга, чтобы понять, что случилось, но я потерял несколько десятых на первом секторе. Жаль, я мог рассчитывать на четвёртое место.

Я становлюсь всё увереннее с каждым уикендом. Здесь пилоты сталкиваются с настоящим испытанием. Стены очень близко, так что важно быть уверенными в себе. Я чувствую с каждым шагом, что становлюсь всё стабильнее. Посмотрим, что удастся сделать в воскресенье. Надеюсь. я смогу заработать много очков», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.