Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли считает, что ошибка лишила его четвёртой позиции в квалификации в Джидде

Антонелли считает, что ошибка лишила его четвёртой позиции в квалификации в Джидде
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Квалификация была очень напряжённой. Я продолжал набирать скорость, сессия сложилась хорошо. В первом сегменте на первом круге я допустил блокировку, так что мне пришлось использовать два комплекта, чтобы пройти во второй сегмент. Это было не идеально, но мы смогли пройти в финал. В любом случае из-за красных флагов вся борьба всё равно свелась к единственной попытке.

Нужно посмотреть повтор быстрого круга, чтобы понять, что случилось, но я потерял несколько десятых на первом секторе. Жаль, я мог рассчитывать на четвёртое место.

Я становлюсь всё увереннее с каждым уикендом. Здесь пилоты сталкиваются с настоящим испытанием. Стены очень близко, так что важно быть уверенными в себе. Я чувствую с каждым шагом, что становлюсь всё стабильнее. Посмотрим, что удастся сделать в воскресенье. Надеюсь. я смогу заработать много очков», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Материалы по теме
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android