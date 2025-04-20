Лиам Лоусон прокомментировал первую победу над Хаджаром в квалификации

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал 12-ю позицию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Команда здорово поработала с машиной. Мы сделали всё от нас зависящее, а я смог в квалификации проехать лучший свой круг за уикенд. Жаль, что его в итоге хватило только на 12-ю позицию. С каждой гонкой я становлюсь увереннее в машине. Пилотировать здесь, в Джидде, всегда интересно, сердце вырывается из груди, а неоправданный риск может быть наказан, что мы увидели сегодня. Сделаю всё, чтобы завтра добиться большего», — приводит слова Исака Хаджара пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.