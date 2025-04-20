Лиам Лоусон прокомментировал первую победу над Хаджаром в квалификации
Поделиться
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал 12-ю позицию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113
«Команда здорово поработала с машиной. Мы сделали всё от нас зависящее, а я смог в квалификации проехать лучший свой круг за уикенд. Жаль, что его в итоге хватило только на 12-ю позицию. С каждой гонкой я становлюсь увереннее в машине. Пилотировать здесь, в Джидде, всегда интересно, сердце вырывается из груди, а неоправданный риск может быть наказан, что мы увидели сегодня. Сделаю всё, чтобы завтра добиться большего», — приводит слова Исака Хаджара пресс-служба «Рейсинг Буллз».
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.
Комментарии
- 20 апреля 2025
-
10:54
-
10:50
-
09:21
-
09:15
-
00:52
-
00:38
-
00:31
-
00:00
-
00:00
- 19 апреля 2025
-
23:41
-
23:38
-
22:54
-
22:50
-
22:29
-
22:25
-
21:56
-
21:34
-
21:32
-
21:29
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
19:57
-
19:54
-
19:36
-
18:40
-
18:37
-
17:53
-
17:32
-
17:14
-
17:06
-
16:59
-
16:45
-
16:17
-
15:51