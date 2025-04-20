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Лиам Лоусон прокомментировал первую победу над Хаджаром в квалификации

Лиам Лоусон прокомментировал первую победу над Хаджаром в квалификации
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал 12-ю позицию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Команда здорово поработала с машиной. Мы сделали всё от нас зависящее, а я смог в квалификации проехать лучший свой круг за уикенд. Жаль, что его в итоге хватило только на 12-ю позицию. С каждой гонкой я становлюсь увереннее в машине. Пилотировать здесь, в Джидде, всегда интересно, сердце вырывается из груди, а неоправданный риск может быть наказан, что мы увидели сегодня. Сделаю всё, чтобы завтра добиться большего», — приводит слова Исака Хаджара пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

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