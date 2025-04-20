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Исак Хаджар: Лоусону удалось раскрыть потенциал машины

Исак Хаджар: Лоусону удалось раскрыть потенциал машины
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Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал 13-ю позицию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«На первом квалификационном круге мне показалось, что с машиной всё хорошо, однако с тех пор мы не смогли добиться никакого прогресса. Мы просто оказались недостаточно быстры для выхода в финал квалификации. В Джидде слишком высока цена ошибки, поскольку трассу окружают бетонные стены, а не барьеры или шины.

Я боролся с машиной весь уикенд, а Лиаму удалось отлично справиться и раскрыть потенциал машины. Я не думаю, что эта трасса сложнее другой, просто здесь сложно достичь предела. Если бы я отыграл ещё две десятые, это был бы идеальный круг. Думаю, гонка пройдёт с одной остановкой, так что возможности будут ограничены, но мы сделаем всё, что сможем», — приводит слова Исака Хаджара пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

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