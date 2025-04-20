Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Основой стало то, что мы сделали с машиной». Стелла объяснил аварию Норриса

«Основой стало то, что мы сделали с машиной». Стелла объяснил аварию Норриса
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об аварии Ландо Норриса в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«В третьем сегменте, когда Ландо пытается выжать максимум возможного, болид просто не реагирует так, как того ждёт пилот. Думаю, поведение машины ставит его в тупик. В четвёртом повороте возникла недостаточная поворачиваемость. Ландо выехал на внешний поребрик, который не прощает ошибок. В каком-то смысле то, что случилось, носит эпизодический характер. Основой этой аварии стало то, что мы за зиму сделали с машиной.

Машина стала быстрее во всём, однако для Ландо она стала более непредсказуемой. Он ощущает это, как только начинает атаковать изо всех сил. Так что мы должны сделать всё, чтобы улучшить болид и скорректировать его поведение», — приводит слова Стеллы GPBlog.

Материалы по теме
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Двойной удар по «Макларену»! Норрис — в стене, Пиастри проиграл поул Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android