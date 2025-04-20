«Основой стало то, что мы сделали с машиной». Стелла объяснил аварию Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об аварии Ландо Норриса в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«В третьем сегменте, когда Ландо пытается выжать максимум возможного, болид просто не реагирует так, как того ждёт пилот. Думаю, поведение машины ставит его в тупик. В четвёртом повороте возникла недостаточная поворачиваемость. Ландо выехал на внешний поребрик, который не прощает ошибок. В каком-то смысле то, что случилось, носит эпизодический характер. Основой этой аварии стало то, что мы за зиму сделали с машиной.

Машина стала быстрее во всём, однако для Ландо она стала более непредсказуемой. Он ощущает это, как только начинает атаковать изо всех сил. Так что мы должны сделать всё, чтобы улучшить болид и скорректировать его поведение», — приводит слова Стеллы GPBlog.