Стролл: посадите пилотов «Макларена» в «Заубер», и антирекорд будет у них

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о своём антирекорде, установленном в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, Стролл в 75-й раз за карьеру не смог пройти во второй сегмент квалификации и сумел перебить антирекорд Кевина Магнуссена, который за карьеру 74 раза не выходил из первого сегмента квалификации.

«Да. я слышал по громкой связи на трассе про рекорд. Ну, посадите гонщиков «Макларена» в «Заубер» на десяток лет, и у них будет больше всего невыходов из первого сегмента, антирекорд будет у них. Всё зависит от машины.

Когда у вас быстрая машина, вы экономите шины и проходите в третий сегмент. Когда же у вас медленная машина, вы тратите миллион комплектов в первом сегменте и большую часть времени вы всё равно вылетаете, потому что ваш темп не позволяет большего», — приводит слова Лэнса Стролла RacingNews365.