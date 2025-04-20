Стролл: посадите пилотов «Макларена» в «Заубер», и антирекорд будет у них

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о своём антирекорде, установленном в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
Напомним, Стролл в 75-й раз за карьеру не смог пройти во второй сегмент квалификации и сумел перебить антирекорд Кевина Магнуссена, который за карьеру 74 раза не выходил из первого сегмента квалификации.
«Да. я слышал по громкой связи на трассе про рекорд. Ну, посадите гонщиков «Макларена» в «Заубер» на десяток лет, и у них будет больше всего невыходов из первого сегмента, антирекорд будет у них. Всё зависит от машины.
Когда у вас быстрая машина, вы экономите шины и проходите в третий сегмент. Когда же у вас медленная машина, вы тратите миллион комплектов в первом сегменте и большую часть времени вы всё равно вылетаете, потому что ваш темп не позволяет большего», — приводит слова Лэнса Стролла RacingNews365.
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