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Стролл: посадите пилотов «Макларена» в «Заубер», и антирекорд будет у них

Стролл: посадите пилотов «Макларена» в «Заубер», и антирекорд будет у них
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о своём антирекорде, установленном в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

Напомним, Стролл в 75-й раз за карьеру не смог пройти во второй сегмент квалификации и сумел перебить антирекорд Кевина Магнуссена, который за карьеру 74 раза не выходил из первого сегмента квалификации.

«Да. я слышал по громкой связи на трассе про рекорд. Ну, посадите гонщиков «Макларена» в «Заубер» на десяток лет, и у них будет больше всего невыходов из первого сегмента, антирекорд будет у них. Всё зависит от машины.

Когда у вас быстрая машина, вы экономите шины и проходите в третий сегмент. Когда же у вас медленная машина, вы тратите миллион комплектов в первом сегменте и большую часть времени вы всё равно вылетаете, потому что ваш темп не позволяет большего», — приводит слова Лэнса Стролла RacingNews365.

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