Видео: отлетевшее с дрифт-кара колесо на ходу заскочило обратно на диск

Во время чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту произошла забавная ситуация. Видеозапись была опубликована в социальных сетях соревнований.

Один из гонщиков, Артём Перепелица, во время заезда задел колесом траву, из-за чего его шина разбортировалась и покинула автомобиль. Однако уже в следующем повороте покрышка вернулась обратно на своё место, а гонщик спокойно продолжил заезд на всех четырёх колёсах.

По итогам соревнований Перепелица занял третье место в зачёте профессионалов.

«Этап, конечно, фантастический вышел. Случай с шиной уникален», — прокомментировал ситуацию Перепелица в своих социальных сетях.