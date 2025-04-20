«Пытаюсь впечатлить всем». Цунода — о том, как Хорнер застал его в нижнем белье на кухне

Японский гонщик Юки Цунода пошутил на тему того, что руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер застал его в одном нижнем белье на кухне в моторхоуме команды.

— Кристиан Хорнер недавно рассказал, как застал тебя в одном нижнем белье на кухне в моторхоуме.

— Да, была такая ситуация. Я пытаюсь впечатлить всем. Выступлениями, тем, в какой я физической форме.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии Цунода стал восьмым, во второй раз подряд сумев пробиться в третий сегмент квалификации.

На прошлом этапе чемпионата, Гран-при Бахрейна, Цунода набрал первые очки для второго болида «Ред Булл».

Напомним, Цунода перешёл в «Ред Булл» на третьем этапе чемпионата, сменив в команде Лиама Лоусона.