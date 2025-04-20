Цунода показал лучший квалификационный результат для второй машины «Ред Булл» за 7 месяцев
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода, заняв восьмое место в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, установил свой лучший квалификационный результат в составе австрийской команды.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113
Кроме того, Цунода установил лучший результат для второго автомобиля «Ред Булл» с сентября 2024 года, когда Серхио Перес квалифицировался на четвёртой позиции на прошлогоднем Гран-при Азербайджана в середине сентября. С тех пор второй пилот «Ред Булл» ни разу не поднимался выше восьмой позиции в квалификации.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Саудовской Аравии завоевал напарник Цуноды, четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
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