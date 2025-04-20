Юниор «Ред Булл» стал самым молодым победителем гонки в истории Формулы-2

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад стал самым молодым гонщиком в истории Формулы-2, одержавшим победу в гонке.
Накануне 17-летний британский гонщик команды «Кампос» выиграл спринтерскую гонку Формулы-2 в Саудовской Аравии.
Вторая позиция по итогам гонки осталась за его испанским напарником Пепе Марти, третьим стал ирландский гонщик команды «Роден» Алекс Данн.
Формула-2. Саудовская Аравия. Спринтерская гонка (топ-10):
1. Арвид Линдблад («Кампос»).
2. Пепе Марти («Кампос») +0,5.
3. Алекс Данн («Роден») +2.0.
4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +3.4.
5. Роман Станек («Инвикта») +3.5.
6. Габриэле Мини («Према») +4.2.
7. Леонардо Форнароли («Инвикта») +4.4.
8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +5.6.
9. Люк Браунинг («Хайтек») +6.1.
10. Куш Майни («ДАМС») +6.6.