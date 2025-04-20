Алонсо: «Астон Мартин» — последняя по скорости команда

Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, которую он закончил на 13-й позиции.

«Я доволен, но правда в том, что это максимум, на что мы можем сейчас рассчитывать. Думаю. мы последняя по скорости команда. А если вдруг случается чудо и нам удаётся пройти во второй сегмент квалификации, то у нас не остаётся свежих шин.

Даже при этих условиях мы не 15-е или 14-е, мы несколько гонок подряд стартовали с 13-го места. Думаю, на всех предыдущих трассах нам удавалось по субботам показывать максимально возможные результаты. Это именно та позиция, которой мы заслуживаем», — приводит слова Фернандо Алонсо Marca.