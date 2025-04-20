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Алонсо: «Астон Мартин» — последняя по скорости команда

Алонсо: «Астон Мартин» — последняя по скорости команда
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Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, которую он закончил на 13-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27.294
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.010
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.113

«Я доволен, но правда в том, что это максимум, на что мы можем сейчас рассчитывать. Думаю. мы последняя по скорости команда. А если вдруг случается чудо и нам удаётся пройти во второй сегмент квалификации, то у нас не остаётся свежих шин.

Даже при этих условиях мы не 15-е или 14-е, мы несколько гонок подряд стартовали с 13-го места. Думаю, на всех предыдущих трассах нам удавалось по субботам показывать максимально возможные результаты. Это именно та позиция, которой мы заслуживаем», — приводит слова Фернандо Алонсо Marca.

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