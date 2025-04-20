Комиссия Формулы-1 обсудит очередные поправки к моторному регламенту 2026 года — The Race

Комиссии Формулы-1 был предложен компромиссный вариант распределения мощности между электрической частью мотора и двигателем внутреннего сгорания, сообщает The Race.

На заседании, которое состоится на следующей неделе, будет обсуждаться вариант с использованием стандартного и ранее предложенного распределения мощности «50 на 50» только в квалификациях. В гонках же предполагается изменить влияние электрической составляющей в новом моторном регламенте, снизив его до 36 процентов, а оставшиеся 64 будут приходиться на ДВС.

Напомним, ранее сообщалось, что новый моторный регламент может привести к проблемам у команд на трассах с длинными прямыми. Как показали симуляции, на длинной прямой трассы в Монце электрическая энергия в двигателе заканчивается в середине длинного разгона, после чего мощность мотора резко начинает падать практически вдвое, что приводит к серьёзному западению скорости.