Хорнер и Вольф не сошлись во мнении относительно поправок к моторному регламенту

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и глава «Мерседеса» Тото Вольф не сошлись во мнении относительно возможных поправок в моторном регламенте на сезон-2026. Ранее сообщалось, что Комиссия Формулы-1 рассмотрит компромиссный вариант распределения мощности между электрической частью мотора и двигателем внутреннего сгорания.

«Мы отчаянно хотим избежать ситуации, когда гонщики катятся по инерции с середины прямой. Это расстроит пилотов. И плохо скажется на зрелищности гонок. У ФИА есть вся необходимая информация, так что ждать следующего сезона нет смысла, может оказаться слишком поздно. У нас есть ещё восемь месяцев, чтобы во всём разобраться. ФИА начала замечать моменты, которые беспокоят, так что будет правильно, если они займутся этим вопросом, имея достаточно времени до введения новых правил», — приводит слова Кристиана Хорнера The Race.

Вольф, напротив, высказался против немедленных поправок в регламент и хочет дождаться первых гонок сезона-2026.

«Я думаю, нам следует придерживаться результатов последнего совещания по двигателям и посмотреть, как всё сложится в следующем году, а не пытаться предсказать, как всё будет. Производители энергоблоков ясно заявили на встрече в прошлую пятницу в Бахрейне, что все решения нужно принимать через 12 месяцев. Я думаю, мы сможем довольно быстро отреагировать, если возникнет проблема. Нет никаких данных, подтверждающих опасения. Так что это просто одно из мнений, как и всегда», — подчеркнул Вольф.