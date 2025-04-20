Директор «Ред Булл»: Ферстаппен будет выступать за нас в 2026 году

Оливер Минцлафф, исполнительный директор концерна «Ред Булл», являющийся ответственным за автоспортивную программу австрийцев, выразил уверенность, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не покинет команду.

«Я вижу, насколько команда самокритична, и жажда успеха всё ещё с нами. Все хотят победить и вернуться на вершину. Я полностью уверен, что это возможно. Команда, которая работала над успехом последние годы, всё ещё здесь. Они не забыли, как построить или настроить машину Формулы-1, за время зимнего перерыва.

Я уверен, что Ферстаппен продолжит с нами долгий путь, который он проделал с «Ред Булл». Макс будет выступать за нас в 2026 году. Недаром он подписал контракт до 2028 года и недавно ясно обозначил свою позицию. Макс как-то сказал мне, что начал свою карьеру в «Ред Булл» и хотел бы здесь её и закончить. Насколько мне известно, в этом плане ничего не изменилось», — цитирует Минцлаффа De Telegraaf.