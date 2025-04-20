Богдан Каримов выиграл ралли-рейд «Золото Кагана-2025»

В Астраханской области завершился этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2025».

220-километровый спецучасток четвёртого и заключительного дня соревнований определил победителя соревнований. Комфортный запас по времени, который смог обеспечить себе в предыдущие три дня гонки экипаж Богдана Каримова, позволил ему проехать сегодняшний этап очень расчётливо и рационально.

Второе место по итогам ралли-рейда досталось экипажу «МАЗ-СПОРТавто» Павла Мурылева. Третьим сенсационно стал камазовский экипаж Алмаза Ахмедова.

У экипажей Дмитрия Сотникова, Эдуарда Николаева и Сергея Вязовича не было шансов побороться за высокие места из-за проблем, с которыми они столкнулись в первые дни марафона.

«Очень рады, что мы на финише. Техника нас не подвела. Наш экипаж доехал без приключений. Сегодня была скоростная трасса, очень твёрдые дороги, жёсткие пересечения дорожек. Ехать надо было аккуратно, было много мест, где можно было «воткнуться» и повредить машину. Поэтому ехали очень аккуратно, тем более что ехали первыми, как говорят в ралли-рейдах, были «открывашками». Были заминки по навигации, но это потому, что первым ехать сложно. Скорости высокие, иногда не «попадали» в нужные повороты, но потери были минимальные.

На «Золото Кагана» в качестве пилота это моя первая победа, я очень рад, очень старался. Было физически очень сложно, особенно в предыдущие дни. Сегодня было уже полегче. Огромное спасибо экипажу и всей нашей команде. Надо идти дальше и показывать хорошие результаты», — прокомментировал свою победу Богдан Каримов пресс-службе «КАМАЗ-мастер».