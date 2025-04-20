В Формуле-1 могут заменить материал досок скольжения из-за возгораний травы

В Формуле-1 задумались об изменении материалов, из которых изготавливаются доски скольжения. Об этом сообщает издание The Race.

Причиной возможных изменений являются возгорания травы, которые несколько раз останавливали сессии Гран-при Японии на трассе «Сузука».

Как выяснилось, причиной возгораний стали титановые доски скольжения, которые высекают множество искр, а в нынешнем сезоне у большинства команд машины стали обладать ещё меньшим клиренсом, что вызывает ещё большее искрообразование.

При контакте с асфальтом от доски отделяются кусочки титана, которые обладают высокой теплоотдачей и раскаляются при трении до высочайших температур. Это и вызвало возгорания травы. В связи с опасениями на некоторых этапах Формула-1 планирует заменить доски на стальные, что позволит снизить вероятность поджога травы возле дорожного полотна.

Речь идёт об этапах в Имоле, Испании, Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Венгрии, Нидерландах, Италии, Остине, Мексике и Бразилии.

При этом отмечается, что стальные доски в три раза тяжелее титановых, что может доставить командам проблемы при корректировке балласта.

Окончательное решение будет принято на следующем заседании Комиссии Формулы-1.