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Рихард Версхор победил в гонке Формулы-2 в Джидде, Марти — пятый

Рихард Версхор победил в гонке Формулы-2 в Джидде, Марти — пятый
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Нидерландский гонщик «МП Мотоспорт» Рихард Версхор одержал победу в гонке Формулы-2, которая прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Вторым финишировал пилот «ДАМС» американец Джек Кроуфорд, а тройку сильнейших замкнул француз Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»).

Формула-2 2025. Этап 3, Джидда, Саудовская Араваия
Гран-при Саудовской Аравии. Основная гонка (28 кругов)
20 апреля 2025, воскресенье. 16:25 МСК
Окончено
1
Рихард Версхор
MP Motorsport
2
Джек Кроуфорд
DAMS
+1.7
3
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
+5.8

Формула-2. Саудовская Аравия. Гонка (топ-10):

1. Рихард Версхор («МП Мотоспорт»)
2. Джек Кроуфорд («ДАМС») +1.7.
3. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +5.8.
4. Леонардо Форнароли («Инвикта») +6.5.
5. Пепе Марти («Кампос») +9.9.
6. Люк Браунинг («Хайтек») +10.6.
7. Арвид Линдблад («Кампос») +15.4.
8. Алекс Данн («Роден») +16.3.
9. Габриэле Мини («Према») +19.5.
10. Куш Майни («ДАМС») +19.6.

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