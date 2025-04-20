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Пиастри победил в гонке ГП Саудовской Аравии, Ферстаппен — второй, Леклер — третий

Сегодня, 20 апреля, на «Городской трассе Джидды» в Саудовской Аравии состоялась гонка пятого этапа Формулы-1, победителем которой стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка.

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 2.843.

3. Шарль Леклер («Феррари») + 8.104.

4. Ландо Норрис («Макларен») + 9.196.

5. Джордж Расселл («Мерседес») + 27.236.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +34.688.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +39.073.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») + 1:04.630.

9. Александер Албон («Уильямс») + 1:06.515.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:07.091.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.917.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:18.451.

13. Оливер Берман («Хаас») +1:19.194.

14. Эстебан Окон («Хаас») + 1:39.723.

15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

17. Джек Дуэн («Альпин») +1 круг.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

19. Юки Цунода («Ред Булл») — сошёл с дистанции в результате аварии на первом круге.

20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл с дистанции в результате аварии на первом круге.