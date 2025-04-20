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Пиастри победил в гонке ГП Саудовской Аравии, Ферстаппен — второй, Леклер — третий

Пиастри победил в гонке ГП Саудовской Аравии, Ферстаппен — второй, Леклер — третий
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Сегодня, 20 апреля, на «Городской трассе Джидды» в Саудовской Аравии состоялась гонка пятого этапа Формулы-1, победителем которой стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка.

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 50 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 2.843.
3. Шарль Леклер («Феррари») + 8.104.
4. Ландо Норрис («Макларен») + 9.196.
5. Джордж Расселл («Мерседес») + 27.236.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +34.688.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +39.073.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») + 1:04.630.
9. Александер Албон («Уильямс») + 1:06.515.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1:07.091.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:15.917.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:18.451.
13. Оливер Берман («Хаас») +1:19.194.
14. Эстебан Окон («Хаас») + 1:39.723.
15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
17. Джек Дуэн («Альпин») +1 круг.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
19. Юки Цунода («Ред Булл») — сошёл с дистанции в результате аварии на первом круге.
20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл с дистанции в результате аварии на первом круге.

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