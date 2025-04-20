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Андреа Кими Антонелли: чувствую, что приближаюсь к Расселлу

Андреа Кими Антонелли: чувствую, что приближаюсь к Расселлу
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли считает, что способен в ближайшее время обогнать своего напарника по команде Джорджа Расселла.

«Я продолжаю приближаться к Расселлу. Он выступает невероятно отлично, и у него великолепный квалификационный темп, и это здорово, потому что благодаря этому я могу прогрессировать и дальше. Я чувствую, что подобрался совсем близко к нему.

Но моя конечная задача заключается в том, чтобы обогнать его. Я знаю, что это будет не просто сделать, потому что он очень силён. Но каждые выходные дают мне отличный урок, и я с нетерпением жду гонки в Джидде», — приводит слова Антонелли GP Blog.

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