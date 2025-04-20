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Хорнер: не верил, что возьмём поул в Джидде. Но в гонке «Ред Булл» предстоит адская борьба

Хорнер: не верил, что возьмём поул в Джидде. Но в гонке «Ред Булл» предстоит адская борьба
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ожидает, что пилоты его команды встретятся с серьёзной конкуренцией со стороны «Макларена» в гонке Гран-при Саудовской Аравии, которая стартует сегодня в 20:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось

«Если пилоту удаётся завоевать поул-позицию, то он получит значительное преимущество — будет возможность начать гонку на свободной трассе, без помех от едущего впереди болида.

Однако, как мы уже убедились в этот уикенд, «Макларен» очень быстры, особенно в гонках. Поэтому нам предстоит адская борьба, чтобы попытаться удержать Оскара позади нас.

Но мы стартуем с лучшей позиции, и это замечательно, что нам удалось завоевать поул. Честно говоря, даже не верил, что это возможно. Это лишь в очередной раз показывает, что никогда не стоит сдаваться. У нас отличная команда, и мы продолжаем бороться», — приводит слова Хорнера портал Racingnews365.

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