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Опубликована окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1, которая стартует сегодня, 20 апреля, в 20:00 мск.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Окончательная стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Оскар Пиастри («Макларен»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

6. Карлос Сайнс («Уильямс»).

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

8. Юки Цунода («Ред Булл»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Ландо Норрис («Макларен»).

11. Александр Албон («Уильямс»).

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

15. Оливер Берман («Хаас»).

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

17. Джек Дуэн («Альпин»).

18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

19. Эстебан Окон («Хаас»).

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).