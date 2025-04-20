Цунода и Гасли столкнулись на первом круге гонки ГП Саудовской Аравии

Пилот австрийского коллектива «Ред Булл» японец Юки Цунода столкнулся с гонщиком команды «Альпин» французом Пьером Гасли на первом круге гонки Гран-при Саудовской Аравии, которая проходит в данный момент. В результате инцидента оба гонщика прекратили своё участие в гонке.

На момент написания новости лидером гонки является четырёхкратный чемпион Ф-1 нидерландский пилот «быков» Макс Ферстаппен.

Фото: Кадр из официальной трансляции

Напомним, к настоящему времени японский пилот занимает 14-ю позицию в личном зачёте Формулы-1, заработав пять очков в текущем сезоне. Пьер Гасли, в свою очередь, располагается на 11-й позиции, имея на своём счету шесть очков.