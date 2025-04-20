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Оскар Пиастри дал комментарий после победы на Гран-при Саудовской Аравии

Оскар Пиастри дал комментарий после победы на Гран-при Саудовской Аравии
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Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал свою победу на Гран-при Саудовской Аравии.

«Это была довольно трудная гонка, очень-очень счастлив, что выиграл её. Решающим моментом был старт, я сделал то, что должен был в первом повороте, и этого было достаточно. Здесь трудно преследовать соперников, в конце первого отрезка не удавалось держаться за Максом — шины просто съедались. А вот в чистом воздухе после пит-стопа было куда приятнее. Отличная гонка. Мы сделали всё правильно. Думаю, нужно ещё немного прибавить — Макс был ближе, чем нам хотелось бы, но это была отличная гонка, отличный уикенд», — сказал Пиастри сразу после финиша.

Благодаря этой победе Пиастри впервые возглавил личный зачёт, имея в активе 99 очков. Следом за ним идёт второй пилот «Макларена» Ландо Норрис, у которого 89 очков.

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